ضبط مسجل خطر متهم بالإتجار في الأسلحة النارية بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل مسجل خطر يقوم بالإتجار في السلاح الناري في شبرا الخيمة، ويتخذ من منزله وكرا لممارسة الأعمال الإجرامية، وأُحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

مسجل خطر يتاجر في السلاح

ووردت معلومات لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعُرضت المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات الى ان المتهم يتخذ من منزله وكرا لممارسة أعماله الإجرامية في تجارة السلاح.

الأمن يضبط المتهم وبحوزته أسلحة وطلقات نارية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه أثناء تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.