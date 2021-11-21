إصابة خمسة ضباط واعتقال 28 في مظاهرات «كورونا» بهولندا

أصيب خمسة من ضباط الشرطة في هولندا واحتجز ما لا يقل عن 28 شخصًا في ثلاث مقاطعات مع استمرار الاحتجاجات العنيفة ضد قيود كوفيد لليلة ثانية، وفقًا لتقارير رويترز، واستخدمت السلطات الهولندية خراطيم المياه والكلاب وشرطة الخيالة لوقف أعمال الشغب التي قام بها شبان أشعلوا الحرائق واستخدموا الألعاب النارية في أسوأ اضطرابات منذ أن أدى الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا إلى انتشار الفوضى واعتقال أكثر من 500 في يناير الماضي.

وبدأت الاضطرابات الأخيرة ليل الجمعة الماضية في روتردام، حيث فتحت الشرطة النار على حشد بلغ المئات خلال احتجاج قال رئيس بلدية المدينة إنه تحول إلى موجة من العنف، وقالت السلطات في بيان إن ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم أصيبوا برصاص الشرطة ظلوا في المستشفى حتى اليوم.

واندلعت الاحتجاجات بسبب معارضة خطط الحكومة لتقييد استخدام بطاقة كورونا الوطنية للأشخاص الذين تعافوا من كوفيد أو تم تطعيمهم، باستثناء أولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

إعادة فرض الإغلاق

وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق على سكانها البالغ عددهم 17.5 مليون نسمة في نهاية الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع أولية في محاولة لإبطاء عودة ظهور الفيروس، لكن الإصابات اليومية ظلت عند أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء. كما غضب الشباب من حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة لتجنب الضغط الإضافي على المستشفيات التي اضطرت بالفعل لتقليص الرعاية.

أخطر المواجهات في لاهاي

وذكر بيان للشرطة أن بعض أخطر المواجهات التي وقعت ليلة أمس كانت في لاهاي حيث أصيب خمسة ضباط بجروح أحدهم في حالة خطرة. ونفذت الشرطة عمليات على ظهور الجياد واعتقلت سبعة أشخاص، أحدهم لإلقاء حجر على الزجاج الأمامي لسيارة إسعاف مارة.

وأبلغت الشرطة عن اعتقال 13 آخرين في بلدتين بإقليم ليمبورج الجنوبي، بينما وردت أنباء عن اضطرابات في مقاطعة فليفولاند الشمالية. واعتقل ثمانية أشخاص في بلدة أورك حيث أضرمت النيران في محطة اختبار في وقت سابق من هذا العام.