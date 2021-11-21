تجديد حبس شخص سار عاريا في قرية بالشرقية من أجل 25 ألف جنيه

أمرت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس متهم ظهر عاريا في أحد الفيديوهات، وعمه، بقرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

أمن الشرقية يرصد فيديو الواقعة على «فيسبوك»

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي إشارة من مركز منيا القمح برصد فيديو متداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيه رجل عار، وتوصلت التحريات إلى أن هذا الفيديو من قرية النعامنة التابعة لدائرة المركز، وأن الرجل العاري كان ينفذ رهانًا مع عمه مقابل الحصول عل مبلغ 25 ألف جنيه.

الأمن يضبط المتهم ويكشف تفاصيل الواقعة

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز، برئاسة المقدم أحمد الخولي، إلى قرية النعامنة مكان الواقعة، وألقى القبض على المتهم، والذي يبلغ من العمر 40 عامًا، وعمه البالغ من العمر 55 عامًا، وتبين أن المتهم الأول تجرد من ملابسه تمامًا وسار عاريًا في أحد شوارع القرية ومر من أمام منزل العمدة، وحاول أحد الخفراء إعطائه جلبابًا ليستر جسده إلا أنه رفض، واستكمل السير دون التحدث مع أي شخص، ثم عاد إلى عمه وحصل منه على مبلغ 25 ألف جنيه تنفيذًا للرهان.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهمين للنيابة العامة التي وجهت لهما تهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام والتحريض عليه، واستمعت لأقوال الشهود، وأمرت بحبسهما، واستمرار تجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.