حبس «الراجل العاري» وعمه بالشرقية 4 أيام

قررت نيابة منيا القمح بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس المتهم «العاري» وعمه بقرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الأمن يرصد واقعة الرجل العاري

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، منشورات تداولها رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تفيد بقيام شخص من أهالي قرية «النعامنة»، التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسة والسير عاريًا بشوارع القرية، تنفيذًا لرهانه مع أحد الأشخاص الذي اتضح أنه عمه البالغ من العمر 55 عامًا، وتبين أن الأخير طلب منه السير عاريًا مقابل حصوله علي مبلغ مالي 25 ألف جنيهًا.

المباحث تؤكد صحة الواقعة

وانتقل ضباط مباحث منيا القمح علي الفور للقرية، وبالتحري عن الواقعة تم التأكد من صحتها، وتبين أن المتهم يدعى «س.أ»، 40 عامًا، تجرد من ملابسه تمامًا وسار عاريًا في أحد شوارع القرية ومر من أمام منزل العمدة، وحاول أحد الخفراء إعطائه جلبابًا ليستر جسده إلا أنه رفض واستكمل السير دون التحدث مع أي شخص، ثم عاد إلي عمه المدعو «م.أ»، 55 عامًا، وحصل منه علي مبلغ 25 ألف جنيه تنفيذًا للرهان.

وتم القاء القبض عليهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم احالتهما الي النيابة العامة والتي وجهت لهما تهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام والتحريض عليه، واستمعت لشهود الإثبات، وقررت اليوم حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.