رئيس البرلمان العربي يلتقي حاكمي سان مارينو في القصر الجمهوري

في ثالث فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى إيطاليا، زار عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى القصر الجمهوري في جمهورية سان مارينو، التي تقع داخل الأراضي الإيطالية، حيث كان ضمن الوفد الزائر الذي استقبله رسميا حاكمي جمهورية سان مارينو، القائدين مارينو جيان كارلو فينتوريني وماركو نيكوليني، حيث يقوم النظام السياسي في هذه الجمهورية على انتخاب قائدين للسلطة التنفيذية.

دعم ثقافة التسامح في حوض البحر المتوسط

وخلال حفل الاستقبال الرسمي، ألقى رئيسي جمهورية سان مارينو كلمة أكدا فيها على دعم بلادهما لثقافة التسامح في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ودعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة، مؤكدين على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن، لما يملكونه من أدوات متعددة تمكنهم من أن يكون لهم إسهام جاد في نشر قيم ومبادئ العدالة وتعزيز لغة الحوار وتحقيق التنمية المستدامة.

العسومي يعرب عن تقديره لحفل استقباله

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره الشديد لحفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيسي جمهورية سان مارينو للوفد الزائر، مضيفاً أن اللقاء كان ودياً للغاية وشهد تبادل أطراف الحديث عقب انتهاء الفعاليات الرسمية، ومبدياً إعجابه بالتطور الملحوظ والنهضة العمرانية والطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها جمهورية سان مارينو، باعتبارها نموذج عصري ومتحضر للتقدم والتنمية، رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها.