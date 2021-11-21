وزيرا العدل والطيران يفتتحان تدريبا عن «الأحكام المستحدثة في التحكيم»

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمد عنبة وزير الطيران، بحضور المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأحد، برنامج عمل للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة في التحكيم، الذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران المدني.

برنامج عمل للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة في التحكيم

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على زيادة المعرفة القانونية، وصقل الخبرة العملية للمختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم، لإحكام تحرير عقود التحكيم وتلافي الثغرات في صياغة شروطه.

واستهل وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر لـ وزير الطيران لاستضافته هذا الحدث القانوني في التوقيت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على جذب رؤوس الأموال بقصد الاستثمار والتنمية التي تفرض بحسب طبيعتها آليات خاصة لتسوية المنازعات تتسم بطابع المرونة والسرعة، مؤكّدا أنَّ ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية الذي يقوم على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لتشجيعه، من بينها فض المنازعات بطريقة تحقق الشفافية والثقة والإنجاز.

وزير العدل يستعرض جهود التحكيم

واستعرض وزير العدل، الجهود المبذولة في هذا الصدد قبل التحكيم من إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، مروراً باللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وانتهاءاً بلجنة فض منازعات الاستثمار، فضلا عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل لمتابعة الدعاوى التحكيمية الاستثمارية الدولية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.

يشارك في برنامج العمل المختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم ومستشاري هيئة قضايا الدولة، ويحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والمتخصصين في مجال التحكيم وينعقد برنامج العمل على مدار يومين.