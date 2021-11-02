وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال منعقدة عليكم لمحاربة الفساد

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ أعضاء النيابة الإدارية الجدد دفعتي عام 2013ـ 2014 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 498 / 2021، تنعقد عليهم الآمال ليكونوا امتداد لأجيال حملت مسؤولية العدالة، مؤكدا أنّ الوزارة لن تدخر جهدا لدعمهم، لمحاربة الفساد وصيانة المال العام، كما طالبهم بأن يكونوا عند ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهم، وذلك خلال كلمته في مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد، في ديوان عام الوزارة.

حلف اليمين القانونية

ونظمت وزارة العدل، حفل اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد بديوان الوزارة صباح اليوم، وأدت الدفعة الأولى من أعضاء النيابة الإدارية من رقم 1 وحتى 153 بالقرار الجمهوري رقم 497 / 2021 الخاص بدفعة 2013، حلف اليمين القانونية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وأدت الدفعة الثانية من الأعضاء من رقم 154 وحتى رقم 306 في نفس القرار 497 / 2021 الخاص بدفعة 2013، اليمين القانونية في تمام الساعة الثانية مساءً، والدفعة الثالثة من الأعضاء من رقم 307 وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة 2013، وكذا دفعة 2014 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 498 / 2021، اليمين القانونية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.