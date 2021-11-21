نواب التنسيقية بـ«الشيوخ» ينعون أحمد زيدان: كان يثري المجالس بالعلم

نعى عدد من نواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، زميلهم أحمد زيدان عضو مجلس النواب، وتنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

القط ينعى أحمد زيدان

وبدأ التأثر على محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرحيل زميله النائب أحمد زيدان، قائلا: «الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل من ساعد في محاولة إنقاذ حياة المغفور له أحمد زيدان بسبب مرضه الشديد، لا ننسى أبدا من واسانا ووقف معنا وبجانبنا ولا ننسى من تغافل عنّا».

وقال الدكتور محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «فقدنا شابا حقق وحفر اسمه في عالم السياسة، وكان برهانا لجيل كامل وإرادة سياسية وخير برهان على طهارة اليد، فكان يثري كل مجلس بالعلم، رحمة الله عليه ونلقاه في الجنة».

نواب التنسيقية يوافقون على قانون المسنين

وأعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، موافقتهم على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يتضمن عددا من التعريفات، وجاءت كما يلي:

- المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين عاما، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

- المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

- الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين المعوزين بما يضمن لهم حياه كريمة.

- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.

- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها.

- نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.

- التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم منممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.

- بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أنّ حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنّه من الخاضعين لأحكام القانون.

- خدمة رفيق المسن: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.