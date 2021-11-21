«المؤلفين والملحنين»: مستعدون لمخاطبة مجلس الوزراء بشأن الابتذال الفني

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، برئاسة الكاتب مدحت العدل، بيانًا تعلن فيه رفضها الكامل لكل أنواع الابتذال الفني ودعمها لحرية الإبداع في الأزمة المثارة حاليًا داخل أروقة نقابة المهن الموسيقية.

جاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي

«إن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين رغم دعمها الكامل لحرية الإبداع تعلن رفضها الكامل للابتذال بكل أنواعه، كما تعتبر القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بوقف بعض الأصوات بموجب رأي لجنة متخصصة، هو قرار نقابي ومهني لنقابة تدافع عن مصالح أعضائها، ودون الدخول في سجالات حول (من مع ومن ضد) نذكر بأننا أعلنا من قبل أننا لسنا ضد أي شكل من أشكال الغناء مهما زاد أو قل حجم خروجه عن المألوف وما زلنا عند هذا الموقف، لكننا ضد الابتذال في الكلمات على طول الخط وضد المصادرة أيضا».

محاصرة كل محتوى مبتذل أو مسروق

وأضاف بيان جمعية المؤلفين والملحنين، «نرى أنه قد جاء الوقت لتضافر الجهود بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وجاهزون لذلك، لبلورة موقف موحد وخطاب مشترك يرفع لرئاسة مجلس الوزراء لمحاصرة كل محتوى مبتذل، أو مسروق، أو تم نشره دون أن يمر على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية- وكلها جرائم يعاقب عليها القانون- وننبه أنه قد جاء الوقت لبدأ هذا التضافر فورا ليكون حائط الصد الحقيقي والحل الناجز للوقوف في وجه الابتذالات والسرقات، مع حفظ حق كل فنان ابتعد عن الابتذال واحترم القانون في التواجد على الساحة».

وتابع: «وهو ما من شأنه أن يعطي كل زي حق حقه وكل موهوب فرصته ويسهم في خلق بيئة تحافظ على الذوق دون وصاية، ودون خلط قد يكلف مجتمعنا ومواهبنا الحقيقية ثمنا باهظا، وفي النهاية نؤكد على أن يدنا الممدودة للوقوف في وجه الابتذال مع النقابة والرقابة -هي نفسها- اليد الممدودة للوقوف خلف كل من ابتعد عنه أيا ما كان شكل ما يقدمه».