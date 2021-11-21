تأجيل طعن المحكوم عليهم في قضية «فندق الأهرامات الثلاثة» لـ2 يناير

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل طعن المحكوم عليهم في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، عام 2015، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد، لجلسة 2 يناير العام المقبل.

المتهمون أمطروا الفندق بوابل من الرصاص

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات التجمهر أمام فندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجدا أمام الحافلة، وحيازة أسلحة نارية بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، ومسدسات بغير ترخيص، ومتفجرات عبارة عن كورات البوتاسيوم ومفرقعات الكورات وبارود أسود؛ بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.