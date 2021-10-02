نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: تطوير القضاء المصري من إنجازات السيسي

قال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد يهتم بجميع المجالات، ومن بينها مرفق القضاء الذي شهد نهضة كبيرة في عهده بعدما عانى كثيرا طوال سنوات مضت قبل ثورة 30 يونيو.

أضاف أن ما يحدث في قطاع القضاء المصري أحد الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلأول مرة يتم الاحتفال بعيد القضاة من خلال أجندة خاصة لدى الدولة.

عبد الرحمن: لم يحدث أي تدخل في عمل القضاة أو السلطة القضائية

وتابع «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن اختيار عيد القضاء المصري جاء في يوم ذكرى تعيين المرأة في القضاء المصري، وهو أحد الأمور الهامة التي يوليها الرئيس اهتماما خاصا مثل تطوير منظومة العدالة المصرية، «لم يحدث أي تدخل في عمل القضاة أو السلطة القضائية، وأشهد بذلك أمام الله».

عبد الرحمن: الرئيس السيسي طور المحاكم والشهر العقاري بأجهزة حديثة ومميكنة

وأوضح أنه قد تم تنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس من إنجازات خاصة بالتطوير كدور العدالة التي كانت متهالكة من قبل، وذلك في المحاكم والشهر العقاري والأجهزة المعاونة للقضاء، من خلال تزويدها بكافة الأجهزة الخاصة المميكنة والأيدي العاملة لسرعة إنجاز القضايا التي كانت تطول لسنوات.

الرئيس السيسي اهتم بتطوير العنصر البشرى

وأكد أن الرئيس اهتم بتطوير العنصر البشري في الجهات القضائية، من خلال وضع ضوابط معينة لاختيار العناصر القضائية، ما دعم العمل والارتقاء بمستوى التنفيذ من جانب القائمين على العمل للتنفيذ، «هذا ما نلاحظه ونؤكده ونشهده على أرض الواقع».

القضاء عانى سنوات من التجاهل حتى جاءت ثورة 30 يونيو

وتابع: «المرفق القضائي كان يعاني منذ فترة طويلة من عدم تطويره وتجهيزه وإصلاحه على أرض الواقع، ومرت علينا سنوات لا أحد يلتفت لمرفق القضاء، وبعد ثورة 30 يونيو 2013 صدرت الكثير من الأوامر للحكومة من أجل تعزيز القدرات المادية والبشرية لتحسين المرفق القضائي، وتم تنفيذ جزء كبير من الميكنة والأجهزة الحديثة لتسهيل عمل مرفق العدالة».