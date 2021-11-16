محاكمة 5 أشخاص أمام الجنايات بتهمة سب محافظ الإسماعيلية على فيسبوك اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة قضية اتهام محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ومدير مكتبه لخمسة أشخاص بالسب والقذف، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بعد إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية من سراي النيابة قبل عدة أشهر لتعود القضية إلى محكمة الجنايات في جلسة اليوم.

واتهم محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة كلاً من «الشافعي رمزي عبد الحميد، نبيل محمود محمد، علاء الدين مصطفى، حسن محمد عبد الفتاح، وسيد يونس»، بسبه على مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتهم الشخصية بموقع «فيس بوك».

التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة لهم تهم إهانة موظفين عموميين عبر فيس بوك وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لاتهماهم محافظ الإسماعيلية بالفساد والإنحراف بالسلطة، وقال نبيل محمود أحد المتهمين في القضية أنه لم يقم بسب محافظ الإسماعيلية على حساباته نهائياً إلا أنه انتقد آداء الجهاز التنفيذي وبعض رؤساء الأحياء في المدينة بسبب آدائهم، وكتب علي صفحته الشخصية بالفيس بوك: «حسابي موجود وكل ما كتبته مازال موجود ولم أقم بمسح أو تعديل أي منشور يراجعوه ويقولي لي غلط في إيه».

محافظ الإسماعيلية يتقدم ببلاغ

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ومدير مكتبه، تقدما ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، اتهما فيه المذكورون، بالتشهير به بقصد تشويه صورته، وبحسب محامي المتهمين تشتمع المحكمة اليوم لدفاع المتهمين ومناقشتهم فيما تم إسناده إليهم من اتهامات وتوقعت المصادرا تأجيل القضية لجلسة أخرى.