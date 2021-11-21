وظائف شاغرة في 3 بنوك.. سنوات خبرة تصل لـ7 سنوات

أعلن اليوم الأحد، عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حاجتها لشغل وظائف خالية للعمل في قطاعات مختلفة بالبنوك، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ترصد تفاصيل وشروط الوظائف وفقا لما هو معلن بالبنوك.

وظيفة البنك المركزي المصري

ونوه البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن وظيفة خالية بقطاع إدارة المخاطر المركزية و إدارة المخاطر وأمن المعلومات التي ينتهي التقديم إليها في 27 نوفمبر الجاري بشروط ومهام هي:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال - بكالوريوس تجارة - بكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- خبرة من سنتين إلى 5 سنوات في القطاع المصرفي.

- تقييم المخاطر المتعلقة بالأنشطة الحرجة حسب مصفوفة المخاطر المعتمدة وعرضها على رئيس القسم لمراجعتها واعتمادها.

- التقديم للوظيفة يتم والاطلاع على باقي التفاصيل والمهام من هنـــا.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي:

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي الإعلان عن حاجته لوظيفة مدير علاقات إدارة الثروات بشروط هي:

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات/ الخبرة.

- الحد الأدنى من 7 سنوات في دور فرع، وعادة ما تكون خبرة في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمبيعات.

- معرفة متقدمة بمنتجات وخدمات إدارة المستودعات.

- الفهم الجيد لاحتياجات العملاء في إدارة المستودعات.

- للتقديم للوظيفة يتم الدخول من هنــا.

وظائف بنك HSBC

وأخيرًا، أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي عن وظائف خالية، تفصيلها على النحو التالي:

1- وظيفة مدير المشروع الإقليمي عمليات التحول MENAT- GSC القاهرة

- فهم جيد لأطار عمل التحول العالمي للأعمال، والمنهجيات الرشيقة وتقنيات أفضل الممارسات.

- المعرفة الأساسية لإعادة هندسة الأعمال.

- تحليل الأعمال وجمع المتطلبات وتقنيات التصميم.

- إدارة التغيير وتقنيات إدارة التنفيذ والنهج.

- فهم تطوير/ تنفيذ هندسة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

2- وظيفة المدفوعات والتسويات النقدية للمعالج، GSC.

- درجة البكالوريوس أو مع خبرة صناعية/ وظيفية معادلة.

- اللغة الإنجليزية بطلاقة أمر لابد منه.

- معرفة بالحاسوب والقدرة على العمل على التطبيقات الأساسية مثل MS Excel وMS Word وLotus Note.

- القدرة على التحلي بالمرونة والرغبة في التغيير جنبًا إلى جنب مع التغييرات في أهداف الشركة والقسم إضافة إلى التوصية بالتغييرات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

- القدرة على تحقيق التوازن بين الجودة والكمية (الأحجام) مع التركيز الأساسي على الجودة.

3- وظيفة مسؤول خدمة العملاء ثنائي اللغة - السيولة العالمية وإدارة النقد (GLCM Digital)

- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو مجال ذي صلة أو خبرة عمل معادلة.

- تحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

- يفضل معرفة معايير الصناعة المتعلقة بجميع منتجات وخدمات إدارة النقد.

- القدرة على فهم احتياجات العملاء، وترجمتها إلى إجراءات تهدف إلى توفير حلول سريعة.

- القدرة على حل الاستفسارات المتوسطة إلى المعقدة بما في ذلك حل شكاوى العملاء.

- التقديم لكل الوظائف يتم بالضغط هنـــا.