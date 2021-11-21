رامي صبري بعد نجاح «هموت من غيرها»: حد هيتكلم ولا هنركز في المهرجانات؟

يواصل الفنان رامي صبري، احتفاله بأغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «هموت من غيرها»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوصولها لـ ترند رقم واحد لمدة يومين على التوالي، كما حصلت على المركز رقم 20 على مستوى العالم.

رامي صبري: «هموت من غيرها» رقم واحد بقالها يومين

وكتب الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «هموت من غيرها ترند رقم واحد بقالها يومين.. هموت من غيرها ترند رقم 20 على العالم».

رامي صبري: حد هيتكلم عن نجاح أغنية هموت من غيرها ولا هنتكلم عن المهرجانات بس

وتابع الفنان رامي صبري، حديثه عن أغنيته الجديدة «هموت من غيرها»، قائلاً: «حد هيتكلم عن نجاح هموت من غيرها ولا هنتكلم عن المهرجانات بس، وهنسيب الأغاني المهمة اللي بتنول وبتنجح بردو بس مش هنتكلم عليها»، مختتماً حديثه، «بلاش ندي أشياء أكثر من حقها».

احتفال رامي صبري باحتلال «هموت من غيرها» المركز الـ22 على مستوى العالم

ويُذكر أن الفنان رامي صبري، قد احتفل أمس بنجاح أغنيته «هموت من غيرها»، واحتلالها المركز الـ22 على مستوى العالم، قائلاً: «أغنية هموت من غيرها رقم 22 على مستوى العالم الآن»، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أغنية «هموت من غيرها» تحقق أول مليون مشاهدة

كما احتفل الفنان رامي صبري، بتحقيق أول مليون مشاهدة لـ أغنيته الجديدة «هموت من غيرها»، عبر موقع «انستجرام»، كما تصدرت التريند على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكتب رامي صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلاً: «مليون مشاهدة عبر إنستجرام وتريند يوتيوب في مصر والوطن العربي».

رامي صبري يروج لـ أغنية «هموت من غيرها»

وقبل طرح أغنية «هموت من غيرها»، قام رامي صبري، بالترويج لها عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصوروالفيديوهات «انستجرام»، عن طريق نشره مقطعاً من الأغنية، وعلق عليها: «هموت من غيرها اسمعوا الأغنية كاملة على يوتيوب».