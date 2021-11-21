عبدالباسط حمودة لـ عمر كمال: «رايح تركب عربية بـ10 مليون وجايبلي ساعة»

ما زح الفنان عمر كمال، المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، بعدما حصل على سيارة تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، التي أهداها له الشيخ مشعل المطيري، وذلك بعد استضافته له خلال فترة تواجده بالمملكة العربية السعودية.

عمر كمال يهدي عبدالباسط حمودة ساعة من السعودية

وظهر عمر كمال خلال فيديو وهو يهدي عبدالباسط ساعة ويقبل يده، فيرد عليه المغني الكبير، «إيه ده ساعة؟!، يعني أنت تغني جنبي تركب عربية بـ10 ملايين جنيه وجايبلي ساعة!».

ويرد عمر كمال عليه قائلاً، «يابا دي ساعة من السعودية الناس بتفرح لما تجبلهم سواك من السعودية أنا جبتلك ساعة.. في إيه يابا ده رزقي».

عمر كمال يتصدر محركات البحث بعد حصوله على سايرة بنتلي

وتصدر اسم مؤدي المهرجانات عمر كمال، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، بعدما نشر كمال، فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه بجانب سيارته الجديدة «بنتلي».

«شكرا للشيخ مشعل المطيري على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية»، بهذه الكلمات وجه عمر كمال شكره للشيخ مشعل المطيري.