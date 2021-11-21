معلومات عن السيارة «بنتلي» هدية مشعل المطيري لـ عمر كمال

تصدر اسم مؤدي المهرجانات عمر كمال، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، خاصةً بعدما نشر كمال، فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه بجانب سيارته الجديدة «بنتلي»، التي أهداها له الشيخ مشعل المطيري، وذلك بعد استضافته له خلال فترة تواجده بالمملكة العربية السعودية.

عمر كمال يوجه الشكر لـ مشعل المطيري

وكتب مؤدي المهرجانات عمر كمال، على الفيديو الذي نشره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «شكرا للشيخ مشعل المطيري على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية»، وذلك أثناء احتفاء العائلة السعودية به.

وبحث الكثير من الجمهور، عن معلومات عن سيارة «بنتلي»، التي أهداها مشعل المطيري لـ مؤدي المهرجانات عمر كمال، وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عنها.

سيارة بنتلي من أكبر السيارات في العالم

تُعد سيارة «بنتلي»، التي أهداها مشعل المطيري لـ عمر كمل، هي واحدة من أهم وأكبر ماركات السيارات في العالم، وأعلاهم سعراً، والتي تتكون تشكيلة سيارتهم من: بينتايغا، وكونتينينتال جي تي، وكونتننتال جي تي كشف، وفلاينج سبير، ومولسان.

مميزات سيارة بنتلي المُهداه لـ عمر كمال

تعمل سيارة «بنتلي»، التي أهداها مشعل المطيري لـ عمر كمال، بنظام الدفع الرباعي، كما أنها مزودة بأنظمة أمان وحماية، وبها مصابيح ضباب من الأمام والخلف.

سعر السيارة من نوع بنتلي

أما عن سعر سيارة «بنتلي»، التي أهداها مشعل المطيري، لمؤدي المهرجانات عمر كمال، فإن سعرها يتراوح بين 9 لـ10 ملايين جنيه، وتكون أغلى طراز بها هي كونتننتال جي تي كشف v8، وذلك وفقاً لأسعارها في السوق المصرية.

تحتوي سيارة «بنتلي»، المُهداه لـ عمر كمال، من قبل الشيخ مشعل المطيري، على زجاج أمامي عازل للصوت، وبها أيضاً نظام تحكم للمسافات من الأمام والخلف، وكاميرا ركن خلفية بالإضافة إلى وجود مثبت السرعة، وغيرها من الميزات الأخرى.