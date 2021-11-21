عمر كمال: «اللي يوقف حمو بيكا قدام لجنة أصوات يبقي بيظلمه»

كشف المطرب عمر كمال، عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد من مطربي المهرجانات عن الغناء، قائلا: «عندي حل للخناقة الدايرة دلوقتي بين نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات، تتمثل في عمل شعبة للمهرجانات مثلما تم إنشاء شعبة للراب».

لازم يتعمل شعبة للمهرجانات زي الراب

وقال عمر كمال، خلال تصريحات تلفزيونية: «زي ما وافقنا على عمل شعبة لفن الراب لازم يتعمل شعبة للمهرجانات، واحتواء مطربي المهرجانات وتقنين أوضاعهم وعمل تصاريح ليهم، والمهرجانات بقت مسيطرة على الساحة لأن مفيش احتواء ليها».

واستكمل: «أنا مع الفنان هاني شاكر إن فيه كلام مينفعش يتقال، وفيه ناس مينفعش تغني، ولكن لازم نحتوي الناس بتاعت المهرجانات».

حمو بيكا لازم ياخد كارنيه مؤدي مهرجانات.. وحلمي بكر بيظلمه

واستكمل: «حمو بيكا لازم ياخد كارنيه مؤدي مهرجانات، واللي يوقفه قدام لجنة استماع للأصوات زي حلمي بكر يبقى بيظلمه».

أضاف: «نقابتنا المحترمة أجازت الراب، ومنحته مساحة كبيرة جدا على المسارح وشرعية، وما شاء الله برضو بيعملوا بلاوي أكتر من المهرجانات وشغالين.. أغاني كتير جدا ليهم فيها خناقات برضو وشتائم وقلة أدب، ومع ذلك النقابة اعترفت به وعملتلهم شعبة، طيب ما إحنا نعمل شعبة مهرجانات ببساطة».

تابع: «زي ما عمر كمال راح النقابة ومضى إقرار أن أي أغنية هينزلها هتُجاز من الرقابة، ده يتعمم ونعمل شعبة للمهرجانات، لكن موضوع الأصوات ما هو برضو بتوع الراب مش أصوات، بتاع الراب مش بيدخل يمتحن في الأطلال وعمر الخيام يعني، ما هو بيدخل يغني راب، يبقى بتاع الراب يدخل يغني راب، وبتاع المهرجانات يدخل يغني مهرجانات، خلوا المهرجانات فن زي الراب».