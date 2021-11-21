عمر كمال: أنا مع هانى شاكر في كلامه والمهرجانات سيطرت على الساحة

علق المطرب الشعبي عمر كمال عن أزمة مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية، قائلا: «الأزمة أن المهرجانات سيطرت على الساحة كلها ومفيش احتواء وتنظيم للمهرجانات، والنجوم الكبار بتعمل أغاني بتكلفة كبيرة، ولكن مطرب المهرجانات بـ لاب توب وفلاشة يقدر يعمل 10 مهرجانات».

كمال: أنا مع الفنان هاني شاكر في كلامه

وأضاف عمر كمال، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا مع الفنان هانى شاكر في كلامه أن لازم يكون فيه تقنين لكلمات المهرجانات، لكن لازم يكون فيه احتواء لمطربى المهرجانات ويتعمل شعبة مؤدى مهرجان، زى ما فيه شعبة لمطربي الراب».

عمر كمال: اتعلمت الأدب بعد إيقافي 9 شهور

وأضاف عمر كمال: «أنا اتوقفت 9 شهور قبل كده اتعلمت فيهم الأدب بسبب لفظ في أغنية بنت الجيران، ورغم أنى عملت أغانى حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، مقدرتش أمسك فلوس من الغناء اللايف، ولكن خلاص مضيت إقرار في النقابة بأنى مش هاقول أي كلام خارج، وأي أغانى أعملها بعرض كلماتها الأول وأخد موافقة عليها».

حمو بيكا لازم ياخد تصريح مؤدي مهرجانات

واستكمل عمر كمال: «لازم الفنان هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية تخلى شعبة لمطربى المهرجانات، وتكون فيه تصاريح لهم بالغناء، وتكون فيه موافقة على كلماتها قبل الغناء، ووقتها هيخافوا يقولوا ألفاظ عشان ميتمنعش من الغناء، وحمو بيكا لازم ياخد تصريح مؤدى مهرجانات».

يجب تقنين أوضاع مطربي المهرجانات

وواصل: «لازم تقنين أوضاع مطربي المهرجانات، دلوقتي مفيش اعتراض على المزيكا، وعايزين كلام كويس، يبقى نقنن الموضوع، هتقولوا أصوات، هقولكم طيب ما أنتوا أجازتوا الراب.. الثقافات اتغيرت ولازم نتقبل ذلك، كل جيل وله مزيكته وشكله، مطربو المهرجانات هم أكثر ناس دخلوا لنقابة المهن الموسيقية فلوس الصيف اللي فات، عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا أكتر شباب دخلت موارد للنقابة، إحنا بندفع 10 آلاف جنيه في الأوردر في الساحل».