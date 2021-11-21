عمر كمال: الناس بتدور على بطولات وهمية في المهرجانات

كشف المطرب الشعبي عمر كمال، عن سر نجاح أغاني المهرجانات، قائلا: «سر نجاح أغاني المهرجانات إن كلام ومزيكا الجيل الجديد مختلفة، يعني لو كنت من جيل السبعينات أو التمانينات وعاوز أقول لواحدة بحبك كنت هقولها بشتقالك وبيني وبينك خطوتين، لكن دلوقتي الجيل الجديد مش عاوز يسمع ده، عاوز يسمع بهوايا إنتي قاعدة معايا، هو ده الحب دلوقتي».

الحب دلوقتي مش «كنت بشتاقلك وأنا» لكن «بهوايا أنتي قاعدة معايا»

وعلق عمر كمال خلال تصريحات تلفزيونية، على قيام مطربي أغاني المهرجانات بتعظيم وتفخيم أنفسهم في الأغاني، قائلا: «الناس تعبانة في الواقع، فالناس بتدور على بطولات وهمية تشوف فيها نفسها، الناس اللي مش بتحققه في الواقع، بتدور عليه في الأغنية تحققه».

عبد الباسط حمودة: المهرجانات عاملة زي الموديلات جديدة وكتيرة

من جانبه قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن سر اكتساح أغاني المهرجانات على الساحة الغنائية، «زمان كان فيه غناء، كان الشخص بيلبس بدلة تشارليستون، لكن دلوقتي فيه موديلات وجينزهات، ودي حاجة جديدة وكتير».

عبد الباسط حمودة: عمر كمال بيغني لعبدالحليم حافظ

وتابع المطرب الشعبي: «عمر كمال شاطر وذكي وعمره ما يغني أغاني تفخم نفسه، أنا اللي وجهته ميعملش كده، وجهته في الحاجة الصح، وهو دماغه نضيفة، عمر بيغني لعبدالحليم حافظ، أوعى تفكره بتاع مهرجانات، أنا خدت فيه شكل سلملي نفسه وقال يابا اللي أنت شايفه أعمله وأنا نقلته من هنا لهنا».