مدبولي: توجيهات رئاسية بتوفير آليات تطبيق منظومة الري الحديث

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تطبيق منظومة الري الحديث، وتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، لتعظيم مواردنا من المياه، لافتا إلى أنّ الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو اتباع أساليب الري الحديث.

المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤلي الوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ منظومة الري الحديث، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي.

دعم فني ومالي لتطوير منظومة الري

من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والري، بحسب بيان، الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي وتطبيق منظومة الري الحديث، وأطر التعاون التي يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وتطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة، بهدف تحفيز المزارعين نحو التحول لأنظمة الري الحديث؛ بما يحقق عدالة توزيع مياه الري وترشيد استهلاكها، فضلا عن زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.

وأشار وزير المالية، إلى دعم الدولة الكامل للمشروع القومي المهم، الذي يواكب متطلبات هذه المرحلة في إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.