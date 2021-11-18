الأمير تشارلز يصل حفل الاستقبال بالأهرامات بحضور رئيس الوزراء ومجدي يعقوب

وصل الامير تشارلز أمير ويلز، وكاميلا دوقة كورنوال إلى مقر انعقاد حفل الاستقبال «بريطاني- مصري»، للاحتفال بالروابط بين البلدين، بعد زيارتهما التي جرت للأهرامات، في آخر محطات جولاتهما في اليوم الأول، من زيارتهما للقاهرة، ومن أبرز الحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والفنانة يسرا منى زكي وأحمد حلمي والإعلامية لميس الحديدي.

الأمير تشارلز ودوقة كورنوال في الأهرامات

وزار، منذ قليل، الأمير تشارلز ودوقة كورنوال منطقة الأهرامات وأبو الهول حيث استقبلهما وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني واصطحبهما في جولة، وزار ولى العهد البريطاني وقرينته الزيارة هرم خوفو، واستمعا إلى شرح من العناني، قبل أن يلتقطا الصور الفوتوغرافية.

ويزور أمير ويلز ودوقة كورنوال خلال زيارتهما للقاهرة، برامج ومؤسسات معنية بمجالات يلتزمان بدعمها. حيث يركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات. بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات.

وزار عددا من المواقع، التي لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية، في أنحاء البلاد.

الأمير تشارلز يحتفي بثقافة مصر القديمة وأهميتها الروحانية

وبحسب بيان للسفارة البريطانية، فإن الزيارة تأتي مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخي 27 في سنة 2022. ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ في هذه المسائل، وسوف ينتهز الفرصة لبحث سبل عملنا معا للتصدي لتغير المناخ.

ويتيح برنامج الزيارة، فرصة الاحتفاء بثقافة مصر القديمة وأهميتها الروحانية، والتطلع في الوقت نفسه إلى مصر الحديثة التي تحتضن مستقبلا أكثر صداقة للبيئة.

وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث تبلغ قيمة استثمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الاقتصادية شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.