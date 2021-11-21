مدبولي: الدولة تحافظ على مواردها المائية باستغلال الصرف الزراعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد، يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة، لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

الاستغلال الأمثل لمياه المصارف

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، مقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لتحقيق الاستغلال الأمثل لنحو 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يوفر نحو ملياري متر مكعب في السنة.

محطات صرف للتخلص من الأملاح

واستعرض الوزير، مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا في شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أنّ استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح، وأن تتولى وزارتي البيئة والزراعة دراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.