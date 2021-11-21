رئيسة ملتقى أولادنا تسلم درع التكريم لنجل إيفلين بوريه بالفيوم

نظَّمت إدارة الدورة الخامسة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، يوما سياحيا داخل الفيوم صباح اليوم، وذلك للتعريف بالأماكن السياحية غير النمطية بالمدينة، كما أقامت الإدارة احتفالية بقرية تونس لتكريم الفنانة إيفلين بوريه وذلك لدورها في إحياء صناعة الفخار، وسلَّمت سهير عبد القادر درع التكريم لنجلها، الذي أبدى سعادة كبيرة لتكريم والدته عن مسيرتها.

أبرز المعلومات عن إيفلين بوريه

جاءت إيفلين بوريه في رحلة منذ أكثر من 65 عاما، إلى قرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأعجبت بالطبيعة الخلابة للقرية، والتي تطل على بحيرة قارون، وترتفع عن مستوى البحيرة، لتعود إليها وتترك دولتها سويسرا، وتقضي فيها بقية سنوات عمرها، لتعلم أطفالها صناعة الخزف، وأنشأت مدرسة لتعليم الأطفال فن الخزف، واهتمت بتعليم الفتيات بالأكثر هذه الصناعة، وأصبح الكثير منهن أصحاب ورش لصناعة الخزف ومنتجاته، وكانت هي الأساس في تحويل القرية إلى مجمع لصناعة الخزف على مستوى المحافظة.

حوَّلت مجهوداتها قرية تونس، من قرية غير معروفة إلى واحدة من أشهر القرى السياحية على مستوى مصر والعالم، وهي رائدة في السياحة البيئية.

وخلال الاحتفالية قدمت مجموعة من الفرق الفنية المشاركة بالملتقى عروضا فنية، حيث شاركت كل من فرقة زوار الحضرة من تونس، وفريق المؤسسة الدولية من ليبيا، وفرقة موشابي من ناميبيا، وفريق «عزيمتنا» من الأردن، وفريق ماما كولونيل من كونغو.ط، وفرقة الفالوجا للتراث الفلسطيني.

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي وتستمر فعالياته حتى الإثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر الحالي، وتقام دورة هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور 65 عاما على العلاقات المصرية- الصينية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

ويقام الملتقى تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.