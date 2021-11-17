افتتاح معرض الفنون التشكيلية لذوي القدرات الخاصة في أولى فعاليات «أولادنا»

بدأت صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، إذ افتتحت سهير عبد القادر رئيس الملتقى، معرض الفنون التشكيلية، بحضور نائب محافظ أسوان، ولجنة تحكيم الفنون التشكيلية، وضم المعرض مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية التي نفذها ذوو القدرات الخاصة.

ويشارك في السوق الخيري ومعرض الفن التشكيلي هذا العام، بحسب بيان من الملتقى، كل من جمعية بسمة الأمل، ودار القدس، نادي الزهور، مدارس مصر للغات، مؤسسة هوب سيتي، مؤسسة أولادنا، مؤسسة ابني للفئات الخاصة، جمعية نداء، جمعية الفن الخاص جدا، جمعية الصفاء، جمعية أبناء المعادي، مدارس الخلفاء الراشدين الخاصة، الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة «مركز تواصل للإعاقات الذهنية»، الجمعية المصرية لتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، وعقب ذلك، جرى افتتاح سوق الحرف اليدوية لأولادنا وضيوفهم من الدول المشاركة، بعنوان «أولادنا وتراثنا».

ملامح الدورة الخامسة من ملتقى «أولادنا»

يذكر أن فغاليات الملتقى، تستمر حتى الاثنين 22 نوفمبر الجاري، وتقام دورة هذا العام، تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي أولادنا، من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو صيني، ويشاركون الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

وأشار البيان إلى أنه بهذا، تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني، كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور 65 عاما على العلاقات المصرية الصينية، ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم، الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا

ولفت إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا، الذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم، للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

ويقام الملتقى، تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارات الثقافة، السياحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.