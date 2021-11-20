إطلاق مبادرة «فرح وافرح» في اليوم الرابع لملتقى «أولادنا»

تستمر فعاليات الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إذ أقيمت ورشة لتعليم تشكيل الخيوط، صباح السبت، بساحة الهناجر تحت عنوان: «فرح وافرح»، بإشراف حنا متري.

وشارك في ورشة تعليم تشكيل الخيوط، عدد من ذوي القدرات الخاصة الذين قاموا بتكوين أشكال على هيئة بابا نويل، كما واصلت المخرجة عطية خيري، ورشة الرسوم المتحركة بمشاركة أولادنا من ذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن الدورة الحالية من الملتقي، تأتي تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية تقام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، حيث يلتقي أولادنا من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويشاركون الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني، كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور 65 عامًَا على العلاقات المصرية الصينية، ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميًا بتراثها السياحي والحضاري.

كما يهدف إلى التأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة، تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.