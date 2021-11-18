ورش مشتركة بين مؤسسة «أولادنا» وطلاب كلية الفنون الجميلة

أطلقت مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، اليوم، ورش فنية في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، على هامش الملتقى الخامس للمؤسسة، برئاسة سهير عبد القادر، نظمتها اللجنة الفنية بإشراف دكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة، وعضو مجلس الأمناء ونائب رئيس مؤسسة «أولادنا»، شارك في الورش، مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، مع طلاب كلية الفنون الجميلة، بما يحقق الدمج المنشود.

ملامح الدورة الخامسة من ملتقى أولادنا:

يذكر أن الدورة الحالية من الملتقى، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعارها «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

تحقيق الدمج الدولي

ويهدف المهرجان، إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة أنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي.

وشددت المؤسسة، على استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصر عالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.