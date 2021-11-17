ملتقى «أولادنا» ينظم حفل تكريم لاسم إيفيلين بوريه بالفيوم

يحتفل ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة، في دورته الخامسة التي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 16إلى 23 نوفمبر الجاري، باستكمال النجاح في دوراته الأربع السابقة، وبالتعاون مع الوزرات المشرفة، ومن بينها الثقافة والسياحة والآثار والتضامن والهجرة، وذلك بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية والفنية على مدار أيامه وبمشاركة 32 دولة.

متحف الحضارة يحتضن فعاليات «أولادنا»

وينظم الملتقى عددًا من العروض الخارجية لأولادنا وفرق الدول المشاركة بالمتحف القومي للحضارة، كما يتم تنظيم برنامج فني في منطقة المسرح الروماني والسواقي وقرية تونس بالفيوم بمصاحبة الأوتوبيس المكشوف.

كما يشمل الملتقى تنظيم جولات مختلفة في مدينة الفيوم لذوي القدرات الخاصة، بمصاحبة الأوتوبيس المكشوف، وذلك لتعريف الضيوف بالأماكن السياحية غير النمطية في الفيوم، وذلك يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وكما يشهد احتفالية خاصة بمنطقة المسرح الروماني والسواقي وقرية تونس، تتضمن بعض عروض الفرق الدولية المشاركة و«أولادنا» من ذوي القدرات الخاصة، وسوق «أولادنا وتراثنا» بمشاركة عارضين من أولادنا والدول المشاركة، فضلًا عن تكريم السيدة إيفيلين بوريه، عن دروها في إحياء حرف الفخار التراثية في قرية تونس، وذلك ضمن فعاليات الملتقى.

الدورة الخامسة من الملتقى الدولي

وافتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس، فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا» والذي يأتى تحت شعار «سوا.. نرجع فرحتنا»، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، برئاسة سهير عبد القادر وذلك بحضور وزراء السياحة والاثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة وآخرين.

من هي إيفيلن بوريه؟

الخزافة إيفيلن بوريه، هي سيدة سويسرية جاءت إلى مصر منذ أكثر من 65 عامًا، واستقرت في قرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأعجبت بالطبيعة الخلابة للقرية، واستقرت بالقرية وعملت على إنشاء مدرسة لتعليم الأطفال فن الخزف، وخاصة الفتيات ليتحولوا إلى مبدعين في الصناعة، وتوفيت في يونيو الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا.

وشهد الحفل تكريم العديد من الرموز الإبداعية، منهم زين بولبوليا من جنوب إفريقيا، عن نجاحه الفنى كرمز من رموز ذوى القدرات الخاصة، والفلسطينية حنين أبو غوش، عن دورها في نشر صورة إيجابية عن ذوى القدرات الخاصة، والسعودي عبد الله بانعمة، كرمز ناجح من رموز ذوي القدرات الخاصة، ومبادرته «برنامج العمرة» لأولادنا وذويهم.

كما تم تكريم مركز الشارقة للخدمات الإنسانية عن دوره في تنمية ذوى القدرات الخاصة، إلى جانب منير غبور عن دوره في إحياء رحلة العائلة المقدسة، والدكتور أحمد مرسي عن دوره في نشر وتوثيق التراث المصري.

ويشارك بالدورة الحالية 32 دولة هم مصر، روسيا، جنوب أفريقيا، اليونان، الصين، المغرب، تونس، السعودية، الإمارات، أمريكا، نيجيريا، سوريا، قبرص، سويسرا، بوتسوانا، تنزانيا، فلسطين، الكونغو، الهند، إيطاليا، فرنسا، السودان، نامبيا، اليمن، العراق، زيمبابوي، أوغندا، جنوب السودان، ليسوتو، ليبيا والجزائر.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم.