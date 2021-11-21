إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» بجميع منافذ هيئة الكتاب

أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتورهيثم الحاج علي، مبادرة «ثقافتك كتابك»، والتي دشنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52، تحت شعار «في القراءة حياة»، بجميع منافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر المبادرة حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وتضم المبادرة العديد من العناوين تباع فيها الكتب بأسعار مخفضة، بمنافذ بيع الهيئة العامة للكتاب والموجودة في جميع المحافظات.

أبرز العناوين في مبادرة «ثقافتك كتابك»

وتضم المبادرة العديد من العناوين الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف السلاسل والنشر العام ومنها: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عقد الجمان، الفتوحات المكية، قيثارة السماء، مذكرات صلاح سالم، حوارات أمل دنقل، مهن النشر، الوزارات المصرية» وغيرها، بالإضافة إلى إصدارات قطاعات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب.

سعر الكتاب داخل المبادرة

وتهدف المبادرة إلى توفير الكتاب بسعر بسيط في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر الكتاب داخل المبادرة من جنيه واحد إلى عشرين ج، وذلك لتشجيع جميع الفئات على القراءة واقتناء الكتب.

عناوين منافذ بيع هيئة الكتاب

المعرض الدائم

العنوان: مبنى الهيئة - كورنيش النيل - رملة بولاق

فرع شريف

العنوان: 36 شارع شريف - تقاطع ثروت وشريف

فرع المركز الدولي

العنوان: 30 شارع 26 يوليو - بجوار دار القضاء العالي

فرع 26 يوليو

19شارع 26 يوليو - أمام الأمريكيين القديم

مكتبة عرابي

العنوان: 5 ميدان عرابي - وسط المدينة

مكتبة المبتديان

العنوان: 13 شارع محمد عز العرب - المبتديان

مكتبة الحسين

العنوان: شارع الباب الأخضر - الحسين

مكتبة الجيزة

العنوان: 1 شارع مراد - ميدان الجيزة

مكتبة رادوبيس

العنوان: محطة المساحة - شارع الهرم - مبنى سينما رادوبيس

مكتبة الأكاديمية

العنوان: مبنى أكاديمية الفنون - محطة المساحة - شارع الهرم

مكتبة جامعة القاهرة

العنوان: داخل الحرم الجامعي بجوار كلية الإعلام

مكتبة 15 مايو

العنوان: مدينة 15 مايو - خلف مبنى الجهاز

مكتبة الإسكندرية

العنوان: 49 شارع سعد زغلول - محطة الرمل

مكتبة دمنهور

العنوان: شارع عبد السلام الشاذلي - دمنهور

مكتبة المنصورة

العنوان: 5 شارع السكة الجديدة - المنصورة

مكتبة طنطا

العنوان: ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا

مكتبة المحلة

العنوان: ميدان محطة السكة الحديد - عمارة الضرائب سابقا - المحلة الكبرى

مكتبة منوف

العنوان: مبنى كلية الهندسة الإلكترونية - منوف

مكتبة الإسماعيلية

العنوان: التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 6 مدخل أ

كشك الكتب والشجرة

العنوان: ميدان عرابي أمام أمام الهلال الأحمر - الإسماعيلية

مكتبة جامعة قناة السويس

العنوان: مبنى الملحق الإداري بكلية الزراعة - الجامعة الجديدة

مكتبة بورفؤاد

العنوان: بجوار مدخل الجامعة ناصية شارعي 11، و14

مكتبة المنيا

العنوان: 16 شارع ابن الخصيب - المنيا

مكتبة المنيا الجامعة

العنوان: مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا

مكتبة أسيوط

العنوان: 60 شارع الجمهورية - أسيوط

مكتبة أسوان

العنوان: السوق السياحي - أسوان

توكيل الهيئة بالشرقية

مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام - ميدان التحرير- الزقازيق.