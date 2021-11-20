«الثقافة»: وضح حجر أساس مسرح السامر بالعجوزة والافتتاح خلال بضعة أشهر

تضع الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حجر أساس مسرح السامر بالعجوزة، وذلك لإعادة تشغيله بعد سنوات من غلقه، ليسهم في الحركة المسرحية ويكون متنفسًا لعروض فرق الأقاليم.

المسرح يعود للعمل خلال شهور

وأضاف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدكتورة إيناس عبدالديم، وزيرة الثقافة، من المقرر أن تضع حجر أساس المسرح، غدًا، والذي يعد بداية التطوير، حيث تم إسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال بضعة أشهر.

وتابع «الشافعي» أن مسرح السامر هو أحد المواقع المهمة لقصور الثقافة، وهو مسرح ضخم تم تأسيسه على شكل العلبة الإيطالية، وتبلغ مساحته نحو 1000 مترًا مربعًا، وتم إنشائه في بداية السبعينات، بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات، وهو أهم مسرح يعتبر متنفس لعروض الأقاليم على مستوى الثقافة الجماهيرية ويعد المسرح الأشهر للهيئة.

وأشار إلى أن أول من تولى إدارة المسرح، كان المخرج عبدالرحمن الشافعي، وهو من أهم مخرجي الثقافة الجماهيرية والمسرح التراثي، وتم تقديم العديد من العروض المركزية وعروض الثقافة الجماهيرية على هذا المسرح قبل توقفه في تسعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن مبنى السامر يضم عدة إدارات، منها إدارة المسرح، وإدارة الأقاليم، وإدارة الفرق المركزية، وإدارة السامر، وفرقة الآلات الشعبية.

وأكد أن فرقة السامر تعد أعرق الفرق المسرحية بالهيئة، وكان ينتمى إليها العديد النجوم ومن بينهم الفنان أحمد زكي، وكل من عمل على هذا المسرح اكتسب خبرة واسعة كونه كان يضم كبار المخرجين والفنانين والفنيين، وجميع كبار الفنانين لهم ذكريات مع هذا المسرح.

ولفت إلى أن عودة المسرح تمثل إضافة للحركة المسرحية، وسيحدث حالة رضا بين المثقفين والمسرحيين، لأنه سيعرض عليها الكثير من العروض الإقليمية والمهرجانات وكذلك عروض باقي قطاعات وزارة الثقافة، لأن المسرح يتميز بموقع بجوار مسرح البالون بالعجوزة.