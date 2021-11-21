عمر كمال يشارك في مسلسل «الفرح فرحنا»

يشارك المُغني الشاب عمر كمال، في مسلسل «الفرح فرحنا»، للفنان محمد أسامة أوس أوس، الذي يُجرى تصويره حاليًا، حيث يظهر كضيف شرف، في أحد مشاهد المسلسل، بشخصيته الحقيقية كمُغني في إحدى الحفلات.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو من كواليس التصوير، حيث ظهر وهو يقف على المسرح بجانب محمد أسامة أوس أوس، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، وكذلك كريم محمود عبد العزيز، مُعلقًا عليه بقوله: «قريبًا».

أبطال مسلسل الفرح فرحنا

مسلسل «الفرح فرحنا»، بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم محمد أسامة أوس أوس، ودينا محسن ويزو، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وأوتاكا، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

وتعاون عمر كمال، مؤخرًا مع المطرب عبدالباسط حمودة، في أغنية جديدة لأول مرة، تحمل اسم «ضيعنا»، حيث حققت نحو 6 ملايين مشاهدة حتى الآن، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

شبعانين وعنينا مليانة

مش محتاجين من حد إعانة

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانة

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتى سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس

احنا ملوك النزاهة واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينة

أبطال الجمهورية

في الكرم والفنتازية

ونزاهة الدنيا ديه.