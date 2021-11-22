حالة الطقس اليوم 22-11-2021.. شبورة على الطرق وأمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، اليوم الاثنين، طقسا لطيفًا خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس باردًا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - العريش»، تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحرين المتوسط والأحمر حالتهما من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 21 15

طنطا 21 15

شبين الكوم 22 15

دمنهور 20 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 21 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 16

نخل 21 10

نويبع 21 16

طابا 20 16

كاترين 16 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 14

قنا 24 14

الأقصر 24 15

أسوان 25 15

إدفو 25 15

أبو سمبل 25 14

الوادي الجديد 24 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19