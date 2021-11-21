الأرصاد تطمئن المواطنين: النهاردة آخر أيام موجة الطقس السيئ

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت في العديد من المناطق، وأثرت على السواحل الشمالية والوجه البحري وامتدت لتشمل القاهرة وبعض المناطق من شمال الصعيد، أيضًا شهدت العديد من مدن القناة كالإسماعيلية والسويس أمطارًا أمس واستمرت طيلة اليوم.

أمطار متوسطة الشدة في محافظات الوجه البحري

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ أكثر المدن تأثرًا بالإمطار أمس كانت الإسكندرية ومطروح وامتدت إلى كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، أما وبالنسبة لباقي محافظات الوجه البحري فكانت الأمطار متوسطة الشده، وكانت رعدية على بعض الفترات من اليوم.

أمطار متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة

وأوضحت أنَّه بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى فقد استمرت الأمطار على مدار فترات الليل، وكانت الأمطار متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على مختلف المناطق، وبالنسبة لليوم، فمن المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار وتقل كميات الأمطار على معظم المناطق، وبالنسبة للسواحل الشمالية فمن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشده، وقد تكون مصحوبه بالبرق والرعد، أما وبالنسبة للمناطق الداخلية من محافظات الوجه البحري فستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأكّدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّه بالنسبة للقاهرة الكبرى فمن الوارد أن تحدث أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة، وفي سيناء فستكون الأمطار متوسطة الشده، ونظرا لطبيعتها الجغرافية فستتشكل بعض السيول على المحافظة ولكن بشكل خفيف.