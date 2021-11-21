الأرصاد تكشف بالخرائط عن طقس اليوم: الأمطار مستمرة وتمتد للصعيد

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مستجدات حالة طقس اليوم الأحد، متضمنة خرائط تظهر حركة الأمطار والسحب والرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

سقوط أمطار تكون رعدية أحيانا

وكتبت الهيئة: «صباح الخير متابعينا الكرام بعد أن وصلت حالة عدم الاستقرار ذروتها أمس حتى منتصف الليل، فمن المتوقع تخف حدة حالة عدم الاستقرار فالأحوال الجوية اليوم يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا».

الأمطار تمتد للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وعن الأمطار في القاهرة والمحافظات المحيطة، أوضحت الهيئة: «تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد».

وتابعت: «يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19