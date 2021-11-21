إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، بإصابات متنوعة ما بين كدمات واشتباه مع بعد الارتجاج، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق «بني سويف - الفيوم» الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ونقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بحادث تصادم سيارة بدراجة نارية

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، الذي وجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مدخل قرية بهبشين

ونقل المصابون وهم: يوسف بدير كمال 18 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وثابت شعبان السيد 25 سنة، مصاباً بكدمات بالظهر، وعيد سيد حميده 40 سنة النويره مصاباً بكدمات بالظهر، إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تم تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.