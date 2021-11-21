الرعاية الصحية تبحث تطبيق نظام المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، المهندس صبحي البترجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، حيث ناقشا سبل التعاون بين الجانبين في دعم نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وزيادة قدرتها على التنافسية الدولية، فضلا عن التعاون لنقل خبرات مستشفيات السعودي الألماني في تطبيق نظام المستشفيات الخضراء Green Hospitals، لتطبيق أحدث نظم بناء المستشفيات صديقة البيئة وخلق نظام آمن لحرق والتخلص من النفايات الطبية بأحدث الطرق التكنولوجية الحديثة، حفاظا على البيئة.

يأتي ذلك بحسب بيان عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم خطط التعافي الأخضر وفقًا لتوصيات قمة الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، وتوطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

منح ودورات تعليمية لتنمية مهارات الأطباء

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ اللقاء استهدف بحث سبل التعاون وتنمية شراكات هيئة الرعاية الصحية مع كبرى المؤسسات ومجموعات المستشفيات ذات المكانة الدولية المتميزة، لتناقل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والتعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتدريب القيادات من الهيئة ومديرين المستشفيات على الأساليب والنماذج الحديثة في إدارة المستشفيات لتنمية مهاراتهم طبقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة، حيث جرى على التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، بتقديم منح ودورات تعليمية للأطباء لاستمرار تنمية مهاراتهم، بما يضمن توفير أفضل خدمة طبية للمرضى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وتابع أنّ اللقاء تضمن مناقشة التعاون في مجال دعم ملف برنامج السياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة علامتها التجارية «نرعاك في مصر»، والذي يتبنى سياسة تكاملية مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز السياحة العلاجية، ووضع أسس مشتركة للترويج لمبادرة هيئة الرعاية للسياحة العلاجية بشكل احترافي، طبقًا لأحدث المعايير وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال التسويق الرقمي الذكي للمبادرة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، كما جرى مناقشة دعم اعتماد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من قِبل مؤسسة التيموس العالمية، والتي حصلت عليها مستشفيات السعودي الألماني في مجال السياحة العلاجية بمصر.

دعم إنشاء المدن الطبية المتكاملة

ولفت إلى أنّ اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في دعم إنشاء المدن الطبية المتكاملة، وتناقل خبرات هيئة الرعاية الصحية في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا اهتمام هيئة الرعاية الصحية في تكوين شراكات قوية وبناءة مع كبرى المؤسسات والمنشآت والجهات المعنية بالقطاع الطبي الخاص، تماشيًا مع سياسة التكامل التي تتبناها الدولة المصرية في قطاع الخدمات الصحية، لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الخدمات بشكل متكامل، وتطوير منظومة العمل داخل القطاع الصحي المصري، والتي بدأت بالتجربة المصرية في التوأمة بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وإتاحة تقديم المنشآت الطبية للقطاع الخاص الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة شريطة استيفائها معايير الجودة العالمية وحصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

الإصلاح الصحي في مصر

وأكد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تكوين الشراكات مع كبرى المؤسسات والمستشفيات في القطاع الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين، وذلك تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لدعم القطاع الخاص وتأهيل مناخ الاستثمار في القطاع الصحي المصري، بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أنّ القطاع الخاص شريك في قاطرة التنمية في المجالات كافة، ومنها القطاع الصحي والذي له عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة، لافتًا إلى أنّ تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحي إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحي بمصر.

من جانبه، أعرب المهندس صبحي البترجي، عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالتطور الذي حدث في مشروع التأمين الصحي الشامل والاهتمام السياسي بجودة الخدمات الصحية، ومثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ومطابقة خدماتها لأعلى معايير الجودة العالمية، وخطواتها الجادة نحو التحول الرقمي الذكي لجميع خدماتها العلاجية والإدارية، وأثر ذلك على إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي بمصر، والذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدول.

ورحب البترجي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدا استعدادهم الكامل لدعم نجاحها في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر يحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن المصري، وخاصة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، كما أوضح أنّه ينتظر مصر مستقبل واعد في الاستثمار في القطاع الصحي.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمهندس صبحي البترجي، مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، تقديرًا لجهودهم في توفير الخدمات والرعاية لصحية بأعلى معايير الجودة العالمية لمختلف شرائح المجتمع المصري، مؤكدًا أنّ القطاع الخاص شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعم التنافسية في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

شارك في اللقاء من جانب مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وأفريقيا، فيما شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية والشراكات بالمكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية لصحية، والدكتور أحمد عاطف، نائب مدير عام المكتب الفني للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بهيئة الرعاية الصحية.