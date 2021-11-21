توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلا وأمطار رعدية على بعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الاثنين الموافق 22 نوفمبر الجاري، حتى الأربعاء الموافق 24 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون باردًا ليلًا على جميع الأنحاء.

ويقول خبراء الأرصاد إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - العريش» تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.