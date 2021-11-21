الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة ونشاط للرياح على فترات متقطعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى ستتعرض اليوم لأمطار خفيفة، وستقل كميات الأمطار على السواحل الشمالية مقارنة بالأمس.

الطقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «انخفاض درجات الحرارة سيستمر اليوم، إذ أن الطقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر، ولطيف خلال وقت الظهيرة، وهناك نشاط للرياح أحيانا على فترات مقتطعة في الأمطار المتوقع فيها سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية».

الطرق بحاجة للوقت لعودة السيولة المرورية لطبيعتها

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطرق في حاجة إلى بعض الوقت للتعافي من أجل عودة السيولة المرورية، لذلك جرى تعطيل العمل في الدراسة اليوم في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن بعد عصر اليوم ستنتهي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستظهر حالة الاستقرار بشكل واضح في صباح الغد الاثنين.

صباح الغد سيشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صباح الغد سيشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وخلال الفترة المقبلة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و23 درجة، في أجواء تميل إلى الشتوية في فترة الظهيرة، وتقل درجات الحرارة في فترة الليل على أن تتراوح بين 15 و17 درجة على المحافظات كافة.