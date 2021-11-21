أستاذ في علم الأوبئة: مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة من كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مضيفا أن أعداد الإصابة بالفيروس في أوروبا وبعض الدول الغربية أيضا أصبح مرتفعا، لافتا إلى أن هناك دراسات كانت تتوقع ذلك على الرغم من إعطاء عدد كبير من الأفراد اللقاحات المضادة للفيروس.

سبب انتشار الفيروس

وأضاف «عنان» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن أحد أسباب انتشار الفيروس بين الأشخاص هو احتياج الشخص للحصول على جرعات أخرى مضادة للفيروس عقب 6 شهور، مؤكدا أن أغلب الوفيات كانت للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن.

حالات الوفاة والإصابات

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الإصابات متنوعة تشمل أشخاصا تناولوا اللقاح وأشخاصا لم يتناولوا اللقاح ولكن حالات الوفيات منتشرة بين الأشخصا الذين لم يتلقوا اللقاح، مبينا أن الفيروس يهجم بكثرة على هذه الحالات وتسبب في ارتفاع حالات الوفيات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

فصل الشتاء قد يزيد من ظهور متحورات لكورونا

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فصل الشتاء قد يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة في فيروس كورونا المستجد بعد ظهور تحورات دلتا وغيرها، مبينا أن 60% من سكان الولايات المتحدة في بعض الولايات معرضون للإصابة بسبب عدم تطعيم أغلب الناس.

مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن في مصر نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة يكونون غير متناولين للقاح، وأغلب الإصابات الخفيفة تكون لأشخاص تناولوا اللقاح، مبينا أن مصر تعيش ذروة الموجة الرابعة لإصابات فيروس كورونا، مطالبا الأشخاص بضرورة تلقي اللقاح خاصة كبار السن.