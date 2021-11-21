«أورام طنطا» يطعم 15 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا للمواطنين

أعلنت الدكتورة وسام عبد المجيد، نائب مدير مركز أوام طنطا، والمشرف العام على حملة التطعيم بلقاح كورونا، أن أكثر من 15 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا تلقاها المواطنين داخل المركز، منذ انطلاق الحملة بالمركز فى أول مايو وحتى الآن.

توفير جميع لقاحات كورونا في طنطا

وأضافت نائب مدير مركز أورام طنطا، أن المركز يستقبل يومياً المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، لتلقى جرعات لقاح كورونا، حسب المواعيد المحددة لهم من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة توفر جميع أنواع اللقاحات داخل المركز.

إجراءات احترازية مشددة بمركز أورام طنطا

من جانبه، قال الدكتور إسلام صبرى، مدير مركز أورام طنطا، إن تطعيم المواطنين داخل المركز يتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

مليون و391 ألف مواطن تلقوا اللقاح بالغربية

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تلقي مليون و391 ألف مواطن لقاح فيروس كورونا المستجد، وفق تقارير مديرية الصحة، ويشمل هذا العدد المواطنين المقيمين، المسافرين والعاملين بالجامعة وطلابها.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار حملات تلقي اللقاح سواء في المراكز الثابتة أو المتنقلة التي تقوم بها مديرية الصحة، مع استمرار تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.