«التعليم»: نسبة تطعيم المعلمين والإداريين بلقاح كورونا تخطت 96%

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة الحاصلين على لقاح كورونا من المعلمين والإداريين بجميع المنشأت التعليمية «المديريات والإدارات التعليمية والمدارس»، موضحًا أن النسبة تخطت الـ96%، وجارٍ تطعيم باقي المعلمين المسجلين على موقع وزارة الصحة.

لن يتم السماح للمعلمين غير حاصلين على اللقاح الدخول المدارس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يتم السماح لأي من العاملين «المعلمين والإداريين» بقطاع التعليم قبل الجامعي بالمديريات التعليمية أو الإدارات أو المدارس غير الحاصلين على لقاح كورونا، بالدخول إلى مقر عمله بالإدارة أو المدرسة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن المعلم الممتنع عن تلقي لقاح كورونا لن يدخل المدرسة، إلا إذا كان يحمل تقريرا من أحد المعامل المعتمدة «تحليل الدم»، يفيد بأنه غير مصاب بكورونا، وهذه التحاليل تجدد أسبوعيا في حالة عدم رغبته في أخذ اللقاح.

مراجعة كروت تطعيم العاملين قبل الدخول

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات للمدارس بمراجعة «كروت» تطعيم الموظفين والاحتفاظ بها؛ سواء جرعة أولى أو ثانية لدى مسئول دفتر الحضور والانصراف بالمدارس.

وبالنسبة للطلاب، لفت إلى أن الوزارة تتابع مع المديريات التعليمية، موقف الطلاب من التطعیم بلقاح کورونا، والتنبيه على المدارس بتوعية الطلاب بأهمية الحصول على اللقاح.

المرور على المنشآت التعليمية علی مستوی المحافظات

وطالبت وزارة التعليم، المديريات، بالتنسيق والتعاون مع الفرق التابعة لوزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية، أثناء المرور على المنشآت التعليمية علی مستوی المحافظات، لمتابعة آليات تنفيذ الخطة الوقائية بالمنشآت التعليمية للعام الدراسي 2021/2022؛ لمنع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها.