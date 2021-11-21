«الري»: نحدد أماكن تساقط الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشكلة السيول الومضية تكمن في أن مواقع سقوطها وكميتها وشدتها أيضًا تختلف من وقت لآخر، موضحًا أن عملية التنبؤ بالأمطار وتحديد أماكن وكميات سقوطها أمر هام للتعامل معها، كما أنه يتم تحديد أماكن ومواقع سقوط الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام طبقًا للحسابات الرياضية وصور الأقمار الصناعية من خلال مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة.

العمل على تركيب 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه تم العمل على تركيب 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار بالوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر للاستفادة من مياه الأمطار، لذلك فإن التنبؤات بكميات مياه الأمطار أصبحت أكثر دقة بسبب الأجهزة الحديثة، إذ إن مواقع الرصد تقيس كمية الأمطار التي سقطت بالفعل على الطبيعة، وهذا يفيد في التأكد من صحة التنبؤ بما يعطي ثقة في مركز التنبؤ بالفيضان.

عدم تخفيض المناسيب يترتب عليه غرق المنازل بعد تشبع الأراضي بمياه الأمطار

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أنه يتم بناءً على تلك التنبؤات العمل على تخفيض مناسيب المياه في الترع، إذ تم تخفيض المناسيب بجميع الترع والمصارف بالوجه البحري لاستيعاب مياه الأمطار، مؤكدًا أن عدم تخفيض المناسيب يترتب عليه غرق المنازل بعد تشبع الأراضي الزراعية بمياه الأمطار.