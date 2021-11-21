الري تحذر من أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم.. وتكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

كشفت وزارة الموارد المائية والري، موعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي ضربت عدد من المحافظات خلال أمس واليوم، وتسببت في تعطيل الدراسة في 12 محافظة، مؤكّدة أنَّه من المتوقع انعدام فرص سقوط الأمطار على البلاد حتى بعد غد الثلاثاء على كل أنحاء البلاد.

أمطار متوسطة وخفيفة تصل إلى القاهرة اليوم

وأوضح مركز التنبؤ بالطقس بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، التي يتمّ رصدها خلال 3 أيام، أنَّ اليوم الأحد من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتكون خفيفة على شمال سيناء ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وأوضح أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية، مطالبة بتوخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على السواحل الشمالية.

الإسكندرية ومطروح الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أكثر المدن التي شهدت سقوط أمطار غزيرة اليوم وأمس، موضحة أنَّ محافظتي الإسكندرية ومطروح كانت الأكثر تأثراً تلتها محافظة كفر الشيخ والبحيرة ثم محافظة دمياط وبورسعيد، وشهدت عدد من المدن والمحافظات أمطاراً أقل وكانت محافظة القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة والدقهلية كما شهدت محافظات موجات رعدية على بعض الفترات من اليوم.

وفيما يتعلق بالأمطار على محافظات القاهرة الكبرى، لفتت الى أنَّها استمرت على مدار فترات الليل وحتى الصباح الباكر، وكانت متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى الساعات المقبلة

وعن حالة الأمطار اليوم، أكّدت إيمان شاكر، في تصريحات تلفزيونية لها، أنَّه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار كما تقل كميات الأمطار على معظم المناطق، على أن تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وقد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وتكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأكّدت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنَّه بالنسبة للقاهرة الكبرى فمن الوارد أن تحدث أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة، وفي سيناء فستكون الأمطار متوسطة الشده، ونظرا لطبيعتها الجغرافية فستتشكل بعض السيول على المحافظة ولكن بشكل خفيف.