«الصحة»: غرفة أزمات الوزارة تواصل متابعة تداعيات موجة التقلبات الجوية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة أزمات الوزارة لم ترصد أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات الطقس السيئ، منذ بداية موجة التقلبات الجوية، وحتى مساء اليوم الأحد.

وأشار «عبد الغفار» إلى استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل، حتى استقرار الأحوال الجوية، وذلك تحت إشراف ومتابعة دائمة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأكد المتحدث الرسمي توافر أرصدة كافية من أكياس الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أن مديريات الصحة ترسل تقاريرًا يومية عن أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.

غرفة الأزمات على تواصل دائم

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتتابع استقبال وتحويل الحالات الطارئة من خلال مركز الخدمات الطارئة (137).

ارتداء الملابس المناسبة لموجة التقلبات الجوية

وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، حتى انتهاء موجة التقلبات الجوية.