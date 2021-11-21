عزة مصطفى تنعى سهير البابلي: «كانت فنانة دماغ.. مين ينسى أعمالها؟»

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الفنانة القديرة سهير البابلي، التي وافتها المنية منذ قليل، قائلة: «تواصلنا مع الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأكد لنا الخبر، نعزي الوسط الفني والوسط الثقافي وأسرة الفنانة القديرة.. سهير البابلي محدش ينساها، ولا ينسى أعمالها، كانت فنانة دماغ، ونموذج للفنانة المثقفة الراقية، عارفة قضايا بلدها ومشكلاتها والأعمال اللي تقدر تقدمها».

وأضافت مصطفى، خلال تقديم حلقة اليوم، الأحد من برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «كانت ست جميلة رحمها الله، مين فينا متابعش أعمالها، وميفتكرش مسلسل أو مسرحية ليها، وقدمت الأغنية في مسرح ريا وسكينة».

عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة في رصيد سهير البابلي

وتابعت مقدمة البرنامج، أنها قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة مثل مسرحية مدرسة المشاغبين ومسرحية ريا وسكينة ومسلسل بكيزة وزغلول: «لديها تاريخ محترم على مستوى الإذاعة والسينما والمسرح والدراما المصرية، رحمها الله بقدر ما أمتعتنا».

حالة صحية متدهورة في الفترة الأخيرة

وأوضحت، أن حالتها الصحية كانت متدهورة للغاية في الفترة الأخيرة، وكان زوج ابنتها يطلب الدعاء بالرحمة والشفاء لها: «خبر مش لطيف، لكن ده الموت، بعده محدش يقدر يتكلم في أي حاجة خالص، لكن الفنان صاحب الأثر دايما بيبقى موجود، والفنان صاحب الأثر بيخلي الناس تتكلم دون أي ترتيب».

وأشارت، إلى أن جنازة الفنانة الراحلة، ستكون في الواحدة بعد ظهر الغد من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.