خبير عن إضافة «بسكويت ويفر» إلى بطاقة التموين: حسب طلب المستهلك

أعلنت وزارة التموين في بداية الشهر الجاري، إضافة 7 سلع جديدة ضمن قائمة المقررات التموينية لتصبح 35 سلعة تموينية تصرف ضمن المقررات الشهرية لأصحاب البطاقات التموينية، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، كان من بينهم ضم سلعة «البسكويت» لقائمة السلع التموينية.

وصرحت وزارة التموين، بأنَّه تمّ تأكّيد ضخ كميات كبيرة من معلبات البسكويت السادة والمحشية لتكون ضمن سلع التموين المدعمة المتوافرة أمام والمواطنين بأسعار مخفضة عن الموجودة في باقي المتاجر المرفوعة من الدعم.

وأفاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، بأنَّ إضافة تلك السلع الجديدة لوجود مبالغ مالية على البطاقة التموينية وتسبب أزمة بين المواطن حامل البطاقة التموينية ومنفذ التوزيع لعدم صرفها بأي سلعة.

شراكة تعاون بين وزارتي التموين والصناعة

ومن جهته، قال حسين حساني خبير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إنَّ هناك تعاون مشترك بين وزارة التموين والمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» المجودة بالسادات، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أغسطس الماضي؛ ونتج عن هذا التعاون إنتاج أنواع جديدة مختلفة من البسكويت، مؤكداً أن هذا التعاون الثاني بينهم بعد إدراج نوع جديد من المكرونة إلى منظومة السلع التموينية من إنتاج المدينة الصناعية الغذائية.

وأوضح «حساني»، أنَّ زيادة عدد السلع الغذائية التى يتم صرفها على البطاقات التموينية، سيساعد فى تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته من 21 إلى 50 جنيهًا للفرد.

بسكويت بالعجوة بناءاً على رغبة المواطنين

وأضاف خبير التنمية المحلية، أنَّ قرار اختيار إضافة سلعة جديدة إلى البطاقة يقوم بناءاً على استطلاع رأي أجرته وزارة التموين بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة باتحاد الغرف التجارية، حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية فى السلع الغذائية التى يرغبون فى إضافتها.

وجاءت منتجات الألبان المعبأة والمجففة وزيت الذرة والحلاوة الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضراوات المجمدة ومجموعة متنوعة منتجات أخرى في مقدمة رغبات المواطنين التي تمّ إدراجها ضمن المقررات التموينية لشهر أغسطس.

يُذكر أنَّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، شددت على جميع منافذ صرف المقررات التموينية، بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، حيث تواصل المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، مستقبلة أصحاب البطاقات التموينية لاستكمال صرف مقررات الشهر الجاري، وذلك من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءًا.