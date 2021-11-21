عمر زهران: سهير البابلي خلقت للمسرح.. مفيش ممثلة كوميدية بقدر موهبتها

رثا المخرج عمر زهران، الراحلة سهير البابلي التي وافتها المنية منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 86 عاما عقب صراع مع المرض، مؤكدً أنه لم توجد فنانة كوميدية بقدرها، بجانب أنها تتسم بالإيمان الشديد، وذلك خلال مكالمة هاتفية عبر بث مباشر على صفحة موقع وجريدة «الوطن».

وكشف المخرج عمر زهران، عن موعد جنازة الراحلة سهير البابلي، مؤكدا أنها ستكون غدا بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والعزاء بعد غد بالمسجد نفسه.

عمر زهران: سهير البابلي خلقت للمسرح

و في رثاء الراحلة سهير البابلي، قال: «ربنا كان فائض عليها بـ فيض إلهي، بجانب موهبة فريدة، و تمتلك روحا مميزة و خفة ظل لا مثيل لها، و لديها سرعة بديهة.. أعتقد أنها خلقت لـ المسرح، ومن الله عليها بموهبة كبرى».

و أضاف عمر زهران، أنه لا يستطيع أحد أن يتحدث عن موهبة الراحلة سهير البابلي، لأن فنها وأعمالها هي التي يجب أن تتحدث عنها «ليس أنا، أو شخص آخر»، معبرا عن ثقل موهبة الراحلة: «لا أعتقد أن ممثلة كوميدية اعتلت خشبة المسرح بقدر موهبة سهير البابلي».

عمر زهران: شعبية سهير البابلي كانت في الوطن العربي كله

و أوضح أن شعبية الراحلة سهير البابلي، كبيرة للغاية، ولها قاعدة جماهيرية كبرى في كل الوطن العربي: «لا أعتقد أن هناك فنانة أخرى نالت كل هذا القدر من الحب من الجميع، وامتلكت جمهورا من كافة الأعمار والفئات والطوائف، امتلكت قاعدة جماهيرية كبرى حول العالم العربي».

وأكد أنها أيضا كانت ممثلة لديها وعي سياسي كافي، وقدمت أعمالا مسرحية شبه سياسية، مشيرا إلى أنه يجب عرض حوارها الأخير، وحديثها عن أهم المحطات الفنية بحياتها، في لقائه معها في إحدى الصحف المصرية، وناشد القنوات بضرورة عرضه.

يذكر أن المخرج عمر زهران، كان من المقربين من عائلة الراحلة سهير البابلي، وكان دائم الزيارة لها بمنزلها، و لم يتركها منذ مرضها، وكان داعما كبيرا لها في رحلة مرضها و داعما لعائلتها، خاصة ابنتها «نيفين».