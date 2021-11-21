سهير البابلي: «خايفة أموت وأنا نايمة.. وأخشى سؤال القبر» (فيديو)

خيمت حالة من الحزن علي الوسط الفني عقب الإعلان عن نبأ وفاة الفنانة سهير البابلي، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

وأعلن رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، أن الأخيرة رددت الشهادة 3 مرات قبل وفاتها بدقائق، إذ أنها كانت تشعر أنها في طريقها لمفارقة الحياة، لافتاً إلى أن جنازتها سُتشيع من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة ظهر الغد، على أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

وعلي الرغم من اعتزال سهير البابلي للفن، وانشغالها بعبادة الله خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنها كانت تخشي الموت، حيث صرحت في برنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب قبل 5 أعوام، أنها تخاف أن يقبض الله روحها وهي نائمة.

سهير البابلي: «كل خوفي سؤال الله»

وأضافت: «كل خوفي سؤال الله، خايفة أتلجلج، يا رب شجعني واجعلني أعمل حاجة جميلة محبة لك يا الله علشان لساني ميتلجلجش».

وأصيبت الفنانة الراحلة سهير البابلي بنوبة سكر أثرت سلباً على عضلة القلب، وأصابتها بجلطة على الرئة استدعت نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر، ولكن حالتها تدهورت خلال الأيام الأخيرة وفقاً لما أعلنه زوج ابنتها، الذي دعا لها حينها بأن يتولاها الله برحمته.