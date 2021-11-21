متحدث الري: نسهل حصول المرزاعين على القروض

قال المهندس محمد غنيم، المتحدث باسم وزارة الري، إن أنظمة الري الحديث، تساعد في تخفيض الكمية المستهلكة من المياه، وتزيد المحصول، وهذا يعود بالنفع على المزارع وسط تشجيع الدولة للمواطن على ذلك.

اتفاق بين البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه جرى توقيع بروتوكيل مشترك بين البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، لتوفير قروض للمرزاعين، للتعاقد مع شركات لتطبيق الري الحديث في أراضيهم، مبينا أن هناك بعض المواطنين تعاقدوا مع شركات خاصة لتطبيق هذه الطريقة الجديدة من الري.

ندوات مستمرة مع صغار المزارعين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة تتواصل مع المزارعين، وتقيم ندوات مستمرة معهم، من أجل شرح بنود القروض التي توفرها الدولة لصغار المزارعين، والرد على التساؤلات، وسط تعاون كبير بين الدولة والبنوك والمزارعين.

تقديم الدعم المختلف لصغار المزارعين

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أنه يتم تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والرد على استفسارتهم حتى إذا كانت بعد الندوات التي تم عقدها من أجل تسهيل القروض على المزارعين وتسريع استخدامها من أجل الحفاظ على الرقعة الخضراء في مصر والتي تعمل الدولة مؤخرا على محاربة التغول عليها ومنع البناء على الأراضي الزراعية، لأن استعادة الفدان مرة أخرى، يتطلب أموال كثيرة الدولة في غنى عنها.

دعم الدولة المستمر

وتوفر الدولة مؤخرا تسهيلات للمزراعين، وتقديم دعم للأسمدة، في محاولة لدعم قطاع الزراعة في البلاد، خاصة في ظل موجة التضخم التي يشهدها العالم، بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.