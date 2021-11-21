زوج ابنة سهير البابلي يكشف تفاصيل آخر حوار بينهما: «قالت لي أقف جنب الرئيس»

قال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، إن الفنانة الراحلة كانت توصي الأسرة بحب مصر والحفاظ عليها، مضيفا: «آخر كلام قالتهولي حافظ على مصر وخليك جنب الرئيس».

وأضاف طعيمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «كانت تدعو لمصر فور استيقاظها وبعد قراءة القرآن، وكذلك الفلاحين والقضاة والصنايعية».

وفاة سهير البابلي

وتابع: «توفيت منذ 3 ساعات وكنا بنعمل مجلس صوفي حولها، وكنا نذكر الله ونقرأ البُردة للإمام البوصيري ورغم تعبها فإنها كانت تحرك يدها وعينيها فور سماع البردة، وكانت تقول إنها تحب الله ورسوله».

ترجمة أعمال سهير البابلي إلى 18 لغة

وأكد أن الفنانة الراحلة كانت حريصة على تعزيز انتماء الإنسان العربي لوطنه والحفاظ على أوطاننا من كل الهجمات الشرسة، وأن يقدم الفن الترفيه والتوجيه والتشجيع والتوعية، مضيفا: «هي الوحيدة التي ترجمت أعمالها إلى 18 لغة في العالم، وشها منور وملامحه متصالحة وتحس إن عليه الرضاء ولسانها لم يتوقف عن ذكر الله».

وأشار إلى أنها أوصته بالحفاظ على مجلس القرآن والاهتمام بالأيتام والفقراء الذين كانت تعتني بهم.

تعرض سهير البابلي لوعكة صحية

وتعرضت الفنانة سهير البابلي منذ أيام لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى، وأصيبت بجلطة في الرئة، أدت لدخولها في غيبوبة، حتى وافتها المنية مساء اليوم الأحد.

أعمال سهير البابلي

وقدمت الفنانة سهير البابلي أعمالا متميزة تظل عالقة بأذهان الجماهير، منها مسرحيتي ريا وسكينة ومدرسة المشاغبين، ومسلسل بكيزة وزغلول مع إسعاد يونس، ومسلسل قلب حبيبة عام 2005، الذي قدمته بعد ارتدائها الحجاب.

كما قدمت سهير البابلي عددا من الأفلام السينمائية، منها الجنسية مصري، ليلة عسل، رسالة إلى الله، يوم من عمري، موعد مع الماضي.