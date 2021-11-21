عمر زهران يكشف تفاصيل زيارته لـ«سهير البابلي» في المستشفى: «وشها كان منور»

قال المخرج عمر زهران، إن الراحلة سهير البابلي، عانت في أيامها الأخيرة بغرفة العناية المركزة، بسبب توقف أجهزة الجسم، مشيرا إلى أنه لاحظ خلال زيارته لها أمس في المستشفى، أنها لا تريد أن يترك وابنتها نيفين، الغرفة، وذلك من خلال نظراتها التي تدل على ذلك.

زيارة عمر زهران لسهير البابلي

ووصف زهران، خلال مكالمة هاتفية عبر «بث مباشر» على صفحات موقع وجريدة الوطن، حالة الراحلة سهير البابلي، قائلا: «برغم تدهور حالتها الصحية، لكن وشها كان منور، وكانت واعية بوجودنا معها بغرفة العناية المركزة».

تصالح سهير البابلي مع الموت

وكشف عمر زهران، أن الفنانة الراحلة سهير البابلي، كانت متصالحة مع الموت، ودائما تقول من أحب لقاء الله، أحب الله لقائه، وكان لديها شجاعة كبيرة في حديثها عن الموت، ومقابلة ربنا، وكانت تتسم بالإيمان الشديد، وعندها حالة شبع وزهد غير عادي، مشيرا إلى أنه عرض عليها العديد من الأعمال الفنية والعودة مرة أخرى، لكنها رفضها جميعا، واختارت العيش بهدوء مع ابنتها وأحفادها.

وأضاف زهران، أن البابلي كانت تريد العيش بعيدا عن الكاميرات، حتى ظهورها الأخير على مواقع السوشيال ميديا، كان من أجل توعية العامة بكورونا.